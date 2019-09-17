Son Dakika Haberleri: Spor galatasaray, belçika'ya gitti
Son Dakika Güncel Haber

Spor galatasaray, belçika'ya gitti

1 saat önce

Galatasaray, Belçika'ya gittiİbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Club Brugge maçı için Belçika'ya hareket etti.

Galatasaray, Belçika'ya gitti

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Club Brugge maçı için Belçika'ya hareket etti.

Galatasaray kafilesi, Club Brugge karşılaşması için İstanbul Havalimanı'ndan saat 10.30'da özel uçakla Belçika'nın Oostende şehrine gitti. Sarı-kırmızılı ekip, Oostende kentine indikten sonra kara yoluyla maçın oynanacağı Brugge şehrine geçecek.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Jan Breydelstadion'da yapacak. İdman öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncu TSİ 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Spor galatasaray, belçika'ya gitti

Galatasaray, İstanbul, Belçika, Brugge, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın Club Brugge kadrosu açıklandı!
TEKNOFEST ziyaretçilere kapılarını açtı Faruk Süren'den Emlak Konut itirafı: Beceremedik Galatasaray'ın Avrupa maçlarından sponsoru THY oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:41:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor galatasaray, belçika'ya gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]