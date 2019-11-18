Son Dakika › Güncel › Spor galatasaray'da başakşehir hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Spor galatasaray'da başakşehir hazırlıkları sürüyor
6 saat önce
SPOR Galatasaray'da Başakşehir hazırlıkları sürüyor (FOTO SLAYT) Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:42 Kaynak: DHA
Bafetimbi Gomis'ten bomba Galatasaray açıklaması: Dönmeye hazırım Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı! Galatasaray'a Muslera şoku! Kadrodan çıkarıldı Cenk Ergün: Onyekuru'nun Galatasaray'a transfer olacağını biliyorum