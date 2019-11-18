Son Dakika Haberleri: Spor galatasaray'da başakşehir hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Güncel Spor galatasaray'da başakşehir hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Spor galatasaray'da başakşehir hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

SPOR Galatasaray'da Başakşehir hazırlıkları sürüyor (FOTO SLAYT)

SPOR Galatasaray'da Başakşehir hazırlıkları sürüyor (FOTO SLAYT)

Spor galatasaray'da başakşehir hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bafetimbi Gomis'ten bomba Galatasaray açıklaması: Dönmeye hazırım
Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı! Galatasaray'a Muslera şoku! Kadrodan çıkarıldı Cenk Ergün: Onyekuru'nun Galatasaray'a transfer olacağını biliyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 21:36:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor galatasaray'da başakşehir hazırlıkları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]