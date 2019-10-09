Son Dakika Haberleri: Spor galatasaray'da ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Spor galatasaray'da ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı

Spor galatasaray'da ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı

55 dakika önce

SPOR Galatasaray'da Ekim ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı yapıldı (1)

SPOR Galatasaray'da Ekim ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı yapıldı (1)

Spor galatasaray'da ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı

Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Kenan Karaman için 3 milyon euroyu gözden çıkardı
Galatasaray Kulübünün net borcu yaklaşık 1,62 milyar lira Adalı imzaları verdi, Çebi çekildi, Ünal'dan birlik çağrısı geldi Paul Le Guen: Blanc, Galatasaray'ın teklifini reddetti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 17:39:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor galatasaray'da ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]