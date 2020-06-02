SPOR Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor - Son Dakika

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları (turnuva maçları) oynandı. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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