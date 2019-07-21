Son Dakika Haberleri: SPOR Galatasaray'da kıran kırana antrenman
Son Dakika Güncel Haber

SPOR Galatasaray'da kıran kırana antrenman

59 dakika önce

SPOR Galatasaray'da kıran kırana antrenmanDonk, Hasan Şaş'ı sakatladı !..Ümit Davala ve Hasan Şaş da taktik antrenmanında yer aldıBabel penaltı kaçırdı, Nagatomo golünü attıSerhan TÜRK, AVUSTURYA - DHAYeni sezona Avusturya'nın Innsbruck bölgesinde hazırlanan Galatasaray taktik antrenmanı yaptı.

SPOR Galatasaray'da kıran kırana antrenman
Donk, Hasan Şaş'ı sakatladı !..
Ümit Davala ve Hasan Şaş da taktik antrenmanında yer aldı
Babel penaltı kaçırdı, Nagatomo golünü attı
Serhan TÜRK, AVUSTURYA - DHA
Yeni sezona Avusturya'nın Innsbruck bölgesinde hazırlanan Galatasaray taktik antrenmanı yaptı.
Sarı kırmızılı takımda ailevi sebeplerden dolayı özel izin ile kamptan ayrılan kaptan Selçuk İnan'ın yanı sıra Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Erencan Yardımcı ve Mirza Cihan idmana çıkmadı.
4 futbolcu teknik heyetin raporu doğrultusunda sabah salonda güçlendirme çalışması yaparken eksikler nedeniyle yardımcı antrenörler yelek giydi.
11'e 11 yapılan taktik antrenmanında oyuncu eksikliği açığa çıkınca Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcıları Ümit Davala ile Hasan Şaş sahada görev aldı.
Ümit Davala sağ açıkta, Hasan Şaş ise orta sahada ön libero olarak görev yaptı. İki usta isim hünerlerini sergileyip eski günlerden esinti sundular.
Hasan Şaş, Donk ile girdiği mücadelede kısa süreli sakatlık yaşadı.
Taktik antrenmanında Nagatomo güzel bir gol atıp sevinç yaşarken, Babel penaltı kaçırdı.
Öte yandan İsviçre kayak milli takımı da Galatasaray'ın çalıştığı saha etrafında kros çalışması yaptı. Antrenman sonunda takımı izleyen taraftarlar yine büyük ilgi gösterdi.
SPOR Galatasaray'da kıran kırana antrenman
Galatasaray, Ümit Davala, Hasan Şaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Terim ile aynı masada oturmanın bedeli 7500 TL Galatasaray idmanında Donk, Hasan Şaş'ı sakatladı Fenerbahçe, YouTube'da 1 milyon aboneye ulaştı! Bir ilki başardı İYİ Parti'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e bakanlık teklifi" iddiasına yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 16:21:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SPOR Galatasaray'da kıran kırana antrenman
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]