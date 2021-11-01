Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra teknik çalışma ve pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. İdman, interval koşuların ardından tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek. -İHA-

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