Galatasaray'da milli oyuncular da antrenmanda yer aldı - Son Dakika

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Milli takım kamplarından dönen oyuncular da çalışmada yer aldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde çift kale oyun ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Milli takım kamplarından dönen Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldu, Olimpiu Moruan, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed bugün ilk kez antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Fernando Muslera ve DeAndre Yedlin, antrenmanda yer almadı.

Öte yandan antrenmanın ardından, Victor Nelsson'un doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın akşam saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

-İHA-