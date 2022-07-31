SPOR Galatasaray'da yönetim kurulu, istediği yetkileri genel kuruldan aldı - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Galatasaray'da yönetim kurulu, istediği yetkileri genel kuruldan aldı

31.07.2022 18:18

SPOR Galatasaray'da yönetim kurulu, istediği yetkileri genel kuruldan aldı (1)İSTANBUL, (DHA)- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulunun gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi konularında talep ettiği yetkilerin tamamı genel kurulda oy çokluğuyla kabul edildi.

SPOR Galatasaray'da yönetim kurulu, istediği yetkileri genel kuruldan aldı (1)

İSTANBUL, (DHA)- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulunun gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi konularında talep ettiği yetkilerin tamamı genel kurulda oy çokluğuyla kabul edildi.

Galatasaray'da yönetim kurulunun, gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi için yetki istediği olağanüstü genel kurul toplantısında başkan Dursun Özbek ve yönetimi talep ettiği konularla ilgili yetkileri genel kuruldan aldı. Genel kurulda Florya arsası, Bankalar Birliği anlaşması, Galatasaray Adası, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz yeni kamp tesisi ve yeni taşınmazların kazandırılması konusunda yetki verilmesi genel kurulda oylamaya sunuldu. Oylama sonucu yetki istenen tüm konular oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamanın ardından açıklamalarda bulunan başkan Özbek, 'İnsanların hayatında çok mutlu oldukları dönemler vardır. Benim hayatımda da en mutlu olduğum dönem bu akşam ve buna benzer akşamlardır. Hepinizi seviyorum. Mutluluğum nerden geliyor' Elbette ki projeler sunduk, onayladık ama ilk defa bir genel kurulda kardeşliğin ve barışın genel kurula sirayet ettiğini görüyorum? ifadelerini kullandı.

'BİZ ARTIK BUGÜNKÜ GENEL KURUL NEZDİNDE GEÇMİŞTEKİ İBRASIZLIKLARI SİLDİK'

İdari ibrasızlık konusunun artık kaldırılması gerektiğini ve bu konunun geçmişte başkanlık yapan birçok kişiyi üzdüğünü aktaran Özbek, '5'inci madde bu genel kurulun en önemli maddesi. Bu projeler ne kadar kıymetli olursa olsun birliktelik yoksa barış yoksa hiçbirini yapamayız. Ben diyorum ki artık kulübün barışmaya ihtiyacı var. İdari ibrasızlık gündemimiz hep oldu. Dostluklar bozuldu, kalpler kırıldı. Sonunda da öğrendik ki idari ibrasızlığın hukuken geçerliliği yok. Geçmişte başkanlarımızı üzdük. Yönetim kurullarının kalplerini kırdık. Ben de yaptım. Kendimi onun dışında tutmuyorum. Bizim yaptığımız bu hareketler Galatasaray'a hiçbir fayda getirmemiş. Bu idari ibrasızlık yükünü sırtımızdan atalım. Bildiğiniz gibi önümüzdeki dönemde de tüzükten idari ibrasızlık çıkmış olacak. Genel kurul iradesi bu işe nasıl bakıyor. 'İdari ibrasızlık iyidir, devam etsin' diyen bir kişi varsa el kaldırsın. Biz artık bugünkü genel kurul nezdinde geçmişteki ibrasızlıkları sildik. Bana göre artık bundan sonra geçmişteki ibrasızlıklarla ilgili yorum yapılmamasını genel kurul tecelli etti. Bugünden itibaren beyaz sayfamız var" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulu Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulu Dursun Özbek yönetiminin Bankalar Birliği anlaşması ile ilgili talep ettiği yetki genel kurul tarafından oy çokluğu ile kabul edildi. Dursun Özbek yönetiminin Bankalar Birliği anlaşması ile ilgili talep ettiği yetki genel kurul tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.
Kaynak: DHA

Dursun Özbek, Galatasaray, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR Galatasaray'da yönetim kurulu, istediği yetkileri genel kuruldan aldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:04 Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde
17:58 İstanbul Kadıköy'de bir daire için istenen 130 bin TL kira görenleri şoka uğrattı! "Metrobüse yakın" ibaresi manidar karşılandı...
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
17:01 Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu
16:37 Bakan Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek TOKİ projesinin net tarihinin gelecek ay duyurulacağını açıkladı
16:26 Tam yiyeceği sırada tostunu kuşa kaptırdı! Genç adam şaşkına döndü
16:22 Beşiktaş taraftarını üzen gelişme! Torino ile anlaşmaya varan Emirhan İlkhan takımdan ayrılıyor
16:08 Ünlü sunucu Zuhal Topal, kızıyla kumsalda "Denizkızı" pozu verdi
15:29 Marvel'in "Görünmez kadın" karakteri gerçek oldu! Görünmezlik kıyafetini görenler gözlerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 18:46:25. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Galatasaray'da yönetim kurulu, istediği yetkileri genel kuruldan aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement