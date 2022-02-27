SPOR Galatasaray, derbi galibiyetini döner yiyerek kutladı - Son Dakika

Galatasaray, derbi galibiyetini döner yiyerek kutladı

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) ? Galatasaray U17 Takımı, Elit U17 Ligi 16'ncı haftasında alınan 5-0'lık Fenerbahçe galibiyetini yemek organizasyonunda bir araya gelerek kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu gelişim liglerinden biri olan Elit U17 Ligi'nde oynadığı 13 maçta 12 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 37 puan toplayan ve liderliğini sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz hafta deplasmanda Fenerbahçe'yi 5-0 mağlup ederek önemli bir 3 puan elde etti. Etiler'de bulunan Dönerci Serkan Usta'da bir araya gelen yönetim, teknik kadro ve oyuncular, hem liderliği hem de derbi galibiyetini kutlayarak gelecek haftalarda oynanacak maçlar öncesinde moral depoladı. Dönerci Serkan Usta'nın lezzetini tadan sarı kırmızılı takım, her maç sonrası buraya geleceklerini ifade ederken, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Merve Aydın da genç oyuncuları tebrik ederek sonraki maçlar için takıma başarılar diledi.