Galatasaray, derbi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Galatasaray, derbi hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın derbide Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın derbide Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Nef Stadı'nda, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına ve taraftara açık gerçekleştirilen idmanı yaklaşık 10 bin taraftar yerinde takip etti. Düz koşuyla başlayan idman, açma germe ve 5'e 2 çalışmasının ardından gerçekleştirilen yarı sahada çift kale maçla devam etti. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi. İdmana, sakatlıkları bulunan Sacha Boey ile Arda Turan katılmadı. Antrenman sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını 2 kere tribünlere çağırarak maç öncesi destekte bulundu. Galatasaray, yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak.

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