SPOR Galatasaray derbiye tezahüratlarla uğurlandı - Son Dakika

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SPOR Galatasaray derbiye tezahüratlarla uğurlandı
6 saat önce
SPOR Galatasaray derbiye tezahüratlarla uğurlandıVIDEO YOKKaan ÜLKER - İSTANBUL DHAGalatasaraylı taraftarlar, bu akşam oynanacak Beşiktaş maçı öncesi takımlarını tezahüratlar eşliğinde stada uğurladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:33 Kaynak: DHA
SPOR Galatasaray derbiye tezahüratlarla uğurlandı
VIDEO YOK
Kaan ÜLKER - İSTANBUL DHA
Galatasaraylı taraftarlar, bu akşam oynanacak Beşiktaş maçı öncesi takımlarını tezahüratlar eşliğinde stada uğurladı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi az sayıda taraftar Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandı. Taraftarlar, seyircisiz oynanacak maçta takımlarına tezahüratlarla moral verdi.
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