SPOR Galatasaray derbiye tezahüratlarla uğurlandı - Son Dakika
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SPOR Galatasaray derbiye tezahüratlarla uğurlandı

6 saat önce

SPOR Galatasaray derbiye tezahüratlarla uğurlandıVIDEO YOKKaan ÜLKER - İSTANBUL DHAGalatasaraylı taraftarlar, bu akşam oynanacak Beşiktaş maçı öncesi takımlarını tezahüratlar eşliğinde stada uğurladı.

SPOR Galatasaray derbiye tezahüratlarla uğurlandı

VIDEO YOK

Kaan ÜLKER - İSTANBUL DHA

Galatasaraylı taraftarlar, bu akşam oynanacak Beşiktaş maçı öncesi takımlarını tezahüratlar eşliğinde stada uğurladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi az sayıda taraftar Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandı. Taraftarlar, seyircisiz oynanacak maçta takımlarına tezahüratlarla moral verdi.

SPOR Galatasaray derbiye tezahüratlarla uğurlandı

Galatasaray, Bora Füzesi, Beşiktaş, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:33 Kaynak: DHA
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