Spor Galatasaray - Fenerbahçe Beko maçının ardından

Spor Galatasaray Beko maçının ardındanErtuğrul Erdoğan: "Sezona çok farklı bir psikoloji ile devam edeceğiz""Taraftarlarımız geldiği zaman oyuncularım daha iyi oynuyor" Obradovic : "Basketbol için önemli olan her noktada bizden daha iyiydiler""Bugün kötü bir oyun oynadık"Ata SELÇUK/ İstanbul ,( DHA ) -Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12'nci hafta müsabakasında Galatasaray kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 84-74 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, "Rakibimiz gücünü iyi biliyorduk. Avrupa 'nın en formda ve en iyi takımına karşı oynadık. Derbi karşılaşmalarında sonuçları açıktır. Oyuncuların karakteri, direnci ve inadı çok etkendir. Bugün oyuncularım müthiş bir karakter ortaya koydular. Maçı daha fazla isteyen taraftık. Fenerbahçe Beko ile oynarken savunma ve hücumda yüzde yüzünüzü koymanız lazım. Kazandığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyetin verdiği sorumluluk da olacak üstümüzde. Sezona çok farklı bir psikoloji ile devam edeceğiz. Umarım bunun altından kalkabiliriz. Çok zor şartlarda bir araya gelmiş, çok zor günlerden geçen bir basketbol takımı var. Burada teknik ekipten, idari ekibine ciddi bir beraberlik var. İnşallah bunu sezon boyunca yansıtabiliriz" dedi."TARAFTARLARIMIZ GELDİĞİ ZAMAN OYUNCULARIM DAHA İYİ OYNUYOR"Ertuğrul Erdoğan, sarı-kırmızılı taraftarlara da seslenerek, "Bin 500, iki bin kişiye oynadık. Fenerbahçe maçında tribünleri dolu görmek çok keyifliydi. Taraftarlarımız geldiği zaman oyuncularım daha iyi oynuyor. Daha birinci sınıf olduklarını hissediyorlar. Taraftarımızın buraya gelmeyip bizi desteklememe lüksü olamaz. Bu oyuncular, kaybettiği maçta da mücadele etti. Dolu tribünleri hak ediyorlar"OBRADOVİC: "BASKETBOL İÇİN ÖNEMLİ OLAN HER NOKTADA BİZDEN DAHA İYİYDİLER"Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ise yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı takımın çok iyi bir oyun sergilediğini dile getirdi.Obradovic, "Bugün çok iyi oynadılar. Sahaya çok büyük istekle çıktılar, agresif oynadılar. Bizim için ise tam tersiydi. Basketbol için önemli olan her noktada bizden daha iyiydiler" dedi."BUGÜN KÖTÜ BİR OYUN OYNADIK"Obradovic, oyuncularının salondaki atmosferden etkilendi mi şeklindeki bir soruya şu şekilde cevap verdi: "Bugün oynadığımız şekilde oynarsak bir şeylerin olduğu doğru. Bu takım burada atmosfere benzer başka salonlarda oynadı. Oyuncuların hep maça odaklanması gerektiğini söylüyoruz. Gerçek olan biz bugün kötü bir oyun oynadık."