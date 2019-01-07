Spor Galatasaray İkinci Devre Hazırlıklarını Sürdürdü
1 saat önce
Spor Galatasaray ikinci devre hazırlıklarını sürdürdüSerhan TÜRK ANTALYA (DHA) - Galatasaray, ikinci devre hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.
Spor Galatasaray
ikinci devre hazırlıklarını sürdürdü
Serhan TÜRK ANTALYA (DHA
) - Galatasaray, ikinci devre hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.
Teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde Antalya Belek
'te sarı kırmızılı takımın kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleşen idmanda zaman zaman yoğun yağış etkili oldu. Antrenman düz koşu ile start aldı. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirirken, yarı sahada yapılan çift kale maç ile idman sona erdi. Antrenmanın son bölümünde yoğun bir dolu yağışı gerçekleşti.
Antrenmanda Maicon
, sol topuğunda ağrı hissettikten sonra ağrısının ilerlememesi nedeniyle tedbir amaçlı olarak kenara geldi. Dün akşam kampa katılan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera
ise idmanda yer aldı.
Galatasaray yarın saat 15.00'te Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor
ile hazırlık maçı oynayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:35 Kaynak: DHA
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