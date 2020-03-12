SPOR Galatasaray ile arasında iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SPOR Galatasaray ile arasında iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika

SPOR Galatasaray ile arasında iş birliği anlaşması imzalandı

6 saat önce

SPOR Galatasaray ile (GSYİAD) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

SPOR Galatasaray ile (GSYİAD) arasında iş birliği anlaşması imzalandı

SPOR Galatasaray ile arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:59 Kaynak: DHA
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