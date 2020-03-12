SPOR Galatasaray ile arasında iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika

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SPOR Galatasaray ile arasında iş birliği anlaşması imzalandı
6 saat önce
SPOR Galatasaray ile (GSYİAD) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:59 Kaynak: DHA
SPOR Galatasaray ile (GSYİAD) arasında iş birliği anlaşması imzalandı
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