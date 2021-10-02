Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamındaki tek antrenmanını gerçekleştirdi. Marsilya maçında daha önce problem yaşadığı sol üst arka adale grubunda ağrı hisseden Sacha Boey, riske edilmeyerek kamp kadrosuna alınmadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

SACHA BOEY RİSK EDİLMEDİ

Marsilya maçında daha önce problem yaşadığı sol üst arka adale grubunda ağrı hissettikten sonra riske edilmeyerek oyundan alınan Fransız futbolcu Sacha Boey, milli maç arasını da kapsayan dönemde planlanan tedavisi sürdürülmek üzere, riske edilmeyerek Rizespor maçı kamp kadrosuna alınmadı.

Galatasaray, Rizespor maçı için bugün saat Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Trabzon'a hareket edecek ve daha sonra karayoluyla Rize'ye geçerek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Gustavo Assunçao, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk."

(İHA)