SPOR Galatasaray
'ın kamp yolculuğu başladı
İbrahim YILDIZ, - Spor
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Toto Süper Lig'i geçtiğimiz sezon şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın kamp yolculuğu başladı.
Bugün saat 11.00'de Almanya
'nın Münih
kentine uçacak olan sarı kırmızılı kafile ardından karayoluyla Avusturya
'nın Seefeld kasabasına geçecek ve 28 Temmuz Pazar gününe dek hazırlıklarını burada sürdürecek.
Galatasaray burada iki Almanya Bundesliga takımı ile hazırlık maçı oynayacak. Sarı kırmızılılar 19 Temmuz Cuma günü TSİ 19.00'da Leipzig
ve 25 Temmuz Perşembe TSİ 20.00'de Augsburg
ile karşılaşacak.
Sarı kırmızılılarda Martin Linnes
, Ömer Bayram
, Ryan Babel
ve Ryan Donk
kafileye yurt dışında katılacak. Milli takım kampları için uluslararası turnuvalarda mücadele eden Uruguaylı Fernando Muslera
ve Faslı Younes Belhanda
izinli durumda yer alıyor. Ülkelerini 2019 Afrika
Uluslar Kupası finalinde temsil edecek olan Senegalli Mbaye Diagne
ve Cezayirli Sofiane Feghouli
ise kamp kadrosunda yer almıyor.
Galatasaray'ın Avusturya kampı kafilesinde şu oyuncular bulunuyor Adem Büyük
, Ahmet Çalık
, Ali Yavuz
Kol, Atalay Babacan
, Batuhan Şen, Berk Balaban
, Emre Taşdemir
, Erencan Yardımcı, Gökay Güney
, İsmail Çipe, James Ozornwafor, Jimmy Durmaz
, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Metehan Mertöz, Mirza Cihan, Mustafa Kapı, Selçuk İnan
, Şener Özbayraklı
, Yunus Akgün
, Yuto Nagatomo.