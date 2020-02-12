Spor galatasaray'ın şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor galatasaray'ın şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı - Son Dakika

Spor galatasaray'ın şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı

6 saat önce

SPOR Galatasaray'ın şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.

SPOR Galatasaray'ın şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı

Spor galatasaray'ın şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı

Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sami Çölgeçen: Arda Turan'ın dönmesini istemeyenler, gençliklerinde hiç hata yapmadılar mı?
Galatasaray, Türkiye Kupası'ndan elendi Sinan Bolat: Galatasaray'a gitmem için iyi bir teklif gelmeli Fatih Terim canlı yayında Mustafa Cengiz'e göndermede bulundu

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 23:16:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor galatasaray'ın şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]