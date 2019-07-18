SPOR Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri İstanbul'da
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SPOR Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri İstanbul'daVIDEO YOKİSTANBUL, (DHA) - Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığını açıkladığı Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:45 Kaynak: DHA
SPOR Galatasaray
'ın yeni transferi Jean Michael Seri İstanbul
'da
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İSTANBUL, (DHA
) - Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığını açıkladığı Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi. Afrika
'nın Fildişi Sahili
ülkesinden İstanbul Havalimanı'na gelen İngiltere
Premier Lig ekibi Fulham
'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Seri'yi, Sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.
Fildişi Sahilli oyuncunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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