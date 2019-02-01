Son Dakika Haberleri: Spor Galatasaray Kafilesinin Alanya'da Otele Giriş Görüntüleri

Spor Galatasaray Kafilesinin Alanya'da Otele Giriş Görüntüleri

13 dakika önce

Spor Galatasaray kafilesinin Alanya'da otele giriş görüntüleri(Tür: Spor)

Spor Galatasaray kafilesinin Alanya'da otele giriş görüntüleri

(Tür: Spor)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:38 Kaynak: DHA

Galatasaray, Alanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın Yeni Futbolcusu Christian Luyindama İstanbul'a Geldi Galatasaray, Luyindama Transferini Resmen Açıkladı

Son Dakika! Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı Ülke Başkentlerini Tek Tek Sayan 18 Aylık Bebek, Sosyal Medyada Fenomen Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 19:51:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Galatasaray Kafilesinin Alanya'da Otele Giriş Görüntüleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]