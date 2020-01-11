Spor galatasaray kulübü ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor galatasaray kulübü ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı sona erdi - Son Dakika

Spor galatasaray kulübü ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı sona erdi

6 saat önce

SPOR Galatasaray Kulübü Ocak Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı sona erdi (4)

SPOR Galatasaray Kulübü Ocak Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı sona erdi (4)

Spor galatasaray kulübü ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı sona erdi

Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eksi 10 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girdiler
Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı FOX TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kadın, erken final yapıyor Putin, "Erdoğan'la konuştuk" diyerek açıkladı: Libya'da İdlib'den gelen paralı askerler var

Son Dakika Haberleri
01:58 Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan ve 8'i çocuk 11 kişinin öldüğü tekne karaya çıkarıldı. - Son Dakika
01:56 Küçükçekmece'de otomobilden ateş açıldı: 1 yaralı - Son Dakika
01:53 Usta sanatçılar 40 yıl önce kurdukları koroyla sahne aldı - Son Dakika
01:50 Darıca'da emniyet müdürlüğünde yangın - Son Dakika
01:50 Erzincan bakan varank: ihracatta rekorlar kırıyoruz - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 02:01:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor galatasaray kulübü ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]