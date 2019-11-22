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Spor galatasaray-medipol başakşehir maçından fotoğraflar
6 saat önce
SPOR Galatasaray-Medipol Başakşehir maçından fotoğraflar.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:37 Kaynak: DHA
SPOR Galatasaray-Medipol Başakşehir maçından fotoğraflar
Medipol Başakşehir ligde maç fazlasıyla lider Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti! Son dakika: Muharrem İnce'den Rahmi Turan'a sert sözler: Yargı önünde hesaplaşacağız Rahmi Turan'ın açıklaması sonrası Muharrem İnce'ye sosyal medyadan destek yağdı