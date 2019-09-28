Spor galatasaray, sessiz sedasız florya'ya geldi
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SPOR Galatasaray, sessiz sedasız Florya'ya geldiBelhanda statta kaldı ve takımdan ayrı araçla ayrıldıSoner HASIRCIOĞLU - Ata SELÇUK İSTANBUL, (DHA) - Derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, tesislere ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:51 Kaynak: DHA
SPOR Galatasaray, sessiz sedasız Florya'ya geldi
Belhanda statta kaldı ve takımdan ayrı araçla ayrıldı
Soner HASIRCIOĞLU - Ata SELÇUK İSTANBUL, (DHA) - Derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, tesislere ulaştı. Sarı-kırmızılı takımı tesislere girerken sadece iki taraftarın karşılaması dikkat çekti. Galatasaray'a gönül veren taraftarlar, takımlarının çok iyi oynamadığını belirttiler.
BELHANDA STATTA KALDI VE TAKIMDAN AYRI ARAÇLA AYRILDI
Öte yandan takım Florya'ya ulaştığında Belhanda, hala stattaydı. Faslı oyuncu, takımdan ayrı tek başına ve gecikmeli olarak stattan ayrıldı.
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