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Spor galatasaray, sessiz sedasız florya'ya geldi

10 dakika önce

SPOR Galatasaray, sessiz sedasız Florya'ya geldiBelhanda statta kaldı ve takımdan ayrı araçla ayrıldıSoner HASIRCIOĞLU - Ata SELÇUK İSTANBUL, (DHA) - Derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, tesislere ulaştı.

SPOR Galatasaray, sessiz sedasız Florya'ya geldi

Belhanda statta kaldı ve takımdan ayrı araçla ayrıldı

Soner HASIRCIOĞLU - Ata SELÇUK İSTANBUL, (DHA) - Derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, tesislere ulaştı. Sarı-kırmızılı takımı tesislere girerken sadece iki taraftarın karşılaması dikkat çekti. Galatasaray'a gönül veren taraftarlar, takımlarının çok iyi oynamadığını belirttiler.

BELHANDA STATTA KALDI VE TAKIMDAN AYRI ARAÇLA AYRILDI

Öte yandan takım Florya'ya ulaştığında Belhanda, hala stattaydı. Faslı oyuncu, takımdan ayrı tek başına ve gecikmeli olarak stattan ayrıldı.

Spor galatasaray, sessiz sedasız florya'ya geldi

Galatasaray, Fenerbahçe, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:51 Kaynak: DHA
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