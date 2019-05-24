Son Dakika Haberleri: SPOR Galatasaray Sivas'a geldi

SPOR Galatasaray Sivas'a geldi

5 saat önce

SPOR Galatasaray Sivas'a geldiHüsnü Ümit AVCISİVAS, (DHA)-SPOR Toto Süper Lig'in son haftasında bugün saat 21.00'da Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Sivas'a geldi.

SPOR Galatasaray Sivas'a geldi
Hüsnü Ümit AVCISİVAS, (DHA)-
SPOR Toto Süper Lig'in son haftasında bugün saat 21.00'da Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Sivas'a geldi.
Ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı için hava yoluyla Sivas'a ulaştı. Sarı kırmızılı kafileyi Nuri Demirağ Havalimanı'nda az sayıda taraftarlar karşıladı. Teknik direktör Fatih Terim'e çiçek takdim edilirken, taraftarlar da oyuncularla fotoğraf çektirdi. Oyuncular ve teknik heyet daha sonra otobüse binerek dinlenmek üzere otele geçti.
SPOR Galatasaray Sivas'a geldi
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:50 Kaynak: DHA
DHA, Sivasspor, Galatasaray, Sivas, Güncel
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