SPOR Galatasaray Sivas'a geldi
5 saat önce
SPOR Galatasaray Sivas'a geldiHüsnü Ümit AVCISİVAS, (DHA)-SPOR Toto Süper Lig'in son haftasında bugün saat 21.00'da Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Sivas'a geldi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:50 Kaynak: DHA
SPOR Galatasaray Sivas
'a geldi
Hüsnü Ümit AVCISİVAS, (DHA
)-
SPOR Toto Süper Lig'in son haftasında bugün saat 21.00'da Demir Grup Sivasspor
ile karşılaşacak olan Galatasaray, Sivas'a geldi.
Ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı için hava yoluyla Sivas'a ulaştı. Sarı kırmızılı kafileyi Nuri Demirağ
Havalimanı'nda az sayıda taraftarlar karşıladı. Teknik direktör Fatih Terim
'e çiçek takdim edilirken, taraftarlar da oyuncularla fotoğraf çektirdi. Oyuncular ve teknik heyet daha sonra otobüse binerek dinlenmek üzere otele geçti.
Transferin Gözdesi Douglas'tan Açıklama: Yalan Yok, Teklifler Aldım
Galatasaray Diagne'yi Gönderip Yerine Finnbogason'u Transfer Etmeyi Düşünüyor
Şener Özbayraklı'dan Fatih Terim'e Transfer Telefonu
Galatasaray, "Şampiyonluk Kutlamalarını Cübbeli Ahmet'in Damadı Organize Edecek" İddialarını Yalanladı