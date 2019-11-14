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Spor galatasaray spor kulübü avukatı ömer faruk kırbıyık açıklamalarda bulundu
6 saat önce
SPOR Galatasaray Spor Kulübü Avukatı Ömer Faruk Kırbıyık açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:47 Kaynak: DHA
SPOR Galatasaray Spor Kulübü Avukatı Ömer Faruk Kırbıyık açıklamalarda bulundu
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