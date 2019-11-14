Son Dakika Haberleri: Spor galatasaray spor kulübü avukatı ömer faruk kırbıyık açıklamalarda bulundu
Son Dakika Güncel Spor galatasaray spor kulübü avukatı ömer faruk kırbıyık açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Spor galatasaray spor kulübü avukatı ömer faruk kırbıyık açıklamalarda bulundu

6 saat önce

SPOR Galatasaray Spor Kulübü Avukatı Ömer Faruk Kırbıyık açıklamalarda bulundu.

SPOR Galatasaray Spor Kulübü Avukatı Ömer Faruk Kırbıyık açıklamalarda bulundu

Spor galatasaray spor kulübü avukatı ömer faruk kırbıyık açıklamalarda bulundu

Galatasaray Spor Kulübü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstifası istenen Metin Feyzioğlu'na "disiplin" yolu için ilk adım atıldı
Eşini 15 yerinden bıçaklayan sanık: Bilinçli olarak yapmadım, şuurumu kaybetmiştim Meteoroloji, Ankara ve İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta çözüm için sergilenen çabalar maalesef Güney'de karşılık bulmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:22:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor galatasaray spor kulübü avukatı ömer faruk kırbıyık açıklamalarda bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]