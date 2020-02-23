Spor galatasaray taraftarı florya'da derbi galibiyetini kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor galatasaray taraftarı florya'da derbi galibiyetini kutladı - Son Dakika

Spor galatasaray taraftarı florya'da derbi galibiyetini kutladı

6 saat önce

SPOR Galatasaray taraftarı Florya'da derbi galibiyetini kutladı.

SPOR Galatasaray taraftarı Florya'da derbi galibiyetini kutladı

Spor galatasaray taraftarı florya'da derbi galibiyetini kutladı

Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:01 Kaynak: DHA
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