Spor galatasaray taraftarı florya'da derbi galibiyetini kutladı - Son Dakika

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Spor galatasaray taraftarı florya'da derbi galibiyetini kutladı
6 saat önce
SPOR Galatasaray taraftarı Florya'da derbi galibiyetini kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:01 Kaynak: DHA
SPOR Galatasaray taraftarı Florya'da derbi galibiyetini kutladı
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