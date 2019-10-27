Son Dakika Haberleri: Spor galatasaray taraftarı stada ulaştı
Son Dakika Güncel Spor galatasaray taraftarı stada ulaştı

Spor galatasaray taraftarı stada ulaştı

10 dakika önce

SPOR Galatasaray taraftarı stada ulaştıSerhan TÜRK - Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN İSTANBUL,(DHA) -Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisinin oynanacağı Vodafone Park'a geldi.

SPOR Galatasaray taraftarı stada ulaştı

Serhan TÜRK - Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN İSTANBUL,(DHA) -

Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisinin oynanacağı Vodafone Park'a geldi.

Saat 16.00'da Taksim'den hareket eden sarı-kırmızılı taraftarlar saat 1900'da başlayacak maçın oynanacağı stada ulaştı. Galatasaraylı taraftarların bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra stada girişi sağlanacak.

Spor galatasaray taraftarı stada ulaştı

Vodafone Park, Galatasaray, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:47 Kaynak: DHA
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