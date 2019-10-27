Spor galatasaray taraftarı stada ulaştı
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SPOR Galatasaray taraftarı stada ulaştıSerhan TÜRK - Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN İSTANBUL,(DHA) -Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisinin oynanacağı Vodafone Park'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:47 Kaynak: DHA
SPOR Galatasaray taraftarı stada ulaştı
Serhan TÜRK - Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN İSTANBUL,(DHA) -
Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisinin oynanacağı Vodafone Park'a geldi.
Saat 16.00'da Taksim'den hareket eden sarı-kırmızılı taraftarlar saat 1900'da başlayacak maçın oynanacağı stada ulaştı. Galatasaraylı taraftarların bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra stada girişi sağlanacak.
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