SPOR Galatasaray, Trabzon'a geldi - Son Dakika

SPOR Galatasaray, Trabzon'a geldi

Fatih TURAN - Aleyna KESKİN TRABZON, (DHA) - Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon Havalimanı'na gelerek buradan karayolu ile Rize'ye hareket etti.

Saat 19.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na ulaşan sarı-kırmızılılar için geniş güvenlik önemleri alındı. Sarı-kırmızılı kafile, polis kordonu eşliğinde dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptıktan sonra kendilerini bekleyen otobüsle Rize'ye hareket etti. Havalimanı çıkışında teknik direktör Fatih Terim, taraftarların fotoğraf isteğini kırmadı. Terim, tezahüratlarda bulunan taraftarla fotoğraf çektirdi ve forma imzaladı.

Çaykur Rizespor ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.