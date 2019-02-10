Son Dakika Haberleri: Spor Galatasaray ve Trabzonspor Stada Geldi

Spor Galatasaray ve Trabzonspor Stada Geldi

28 dakika önce

Spor Galatasaray ve Trabzonspor stada geldiVIDEO YOKAta SELÇUK - Kaan ÜLKER İSTANBUL (DHA) -Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak Galatasaray - Trabzonspor mücadelesi öncesi iki takım da Türk Telekom Stadyumu'na geldi.

Spor Galatasaray ve Trabzonspor stada geldi

VIDEO YOK

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER İSTANBUL (DHA) -

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak Galatasaray - Trabzonspor mücadelesi öncesi iki takım da Türk Telekom Stadyumu'na geldi.

Stada önce Galatasaray ulaşırken, Trabzonspor kafilesi de sarı kırmızılı kafilenin ardından stada giriş yaptı. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, şarkı eşliğinde otobüsün camlarına vurarak stada girerken, Trabzonspor kafilesi stada girdiği sırada Galatasaraylı taraftarlar tarafından tepkiye maruz kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:07 Kaynak: DHA

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