SPOR Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
4 saat önce
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyorSerhan TÜRK/İSTANBUL, (DHA)- Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:40 Kaynak: DHA
yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Serhan TÜRK/İSTANBUL, (DHA
)- Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde basına açık yapılan antrenman, İtalyan kondisyoner Alberto Bartali gözetiminde kondisyon çalışmaları ile başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra üç gruba ayrılarak 3'e 3 ayak tenisi oynadı. Antrenmanda Şener Özbayraklı
, Ahmet Çalık
, Mariano ve Yunus Akgün
ise takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. İdmanı Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak
da takip etti.
Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına erken yaşta emeklilik fırsatı Fenerbahçe, Garry Rodrigues'e yıllık 2 milyon euro verecek! Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau'ya 15 milyon euro ödeyecek Galatasaray ile Sevilla arasında son 2 senede 3 transfer