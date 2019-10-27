Son Dakika Haberleri: Spor galatasaraylı taraftarlar vodafone park'a hareket etti
Son Dakika Güncel Spor galatasaraylı taraftarlar vodafone park'a hareket etti

Spor galatasaraylı taraftarlar vodafone park'a hareket etti

1 saat önce

SPOR Galatasaraylı taraftarlar Vodafone Park'a hareket ettiSerhan TÜRK İSTANBUL,(DHA)Süper Lig'in 9'uncu haftasında bu akşam saat 1900'da Beşiktaş - Galatasaray arasında oynanacak derbiyi tribünden takip edecek olan sarı-kırmızılı taraftarlar, Vodane Park'a doğru yola çıktı.

SPOR Galatasaraylı taraftarlar Vodafone Park'a hareket etti

Serhan TÜRK İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig'in 9'uncu haftasında bu akşam saat 1900'da Beşiktaş - Galatasaray arasında oynanacak derbiyi tribünden takip edecek olan sarı-kırmızılı taraftarlar, Vodane Park'a doğru yola çıktı.

Taksim Gezi Parkı'nda saat 15.00'te toplanmaya başlayan sarı-kırmızılı taraftarlar bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra polis kontrolünde maçın oynanacağı Vodafone Park'a doğru yürüyor.

Spor galatasaraylı taraftarlar vodafone park'a hareket etti

Vodafone Park, Galatasaray, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:55 Kaynak: DHA
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