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SPOR Galler Teknik Direktörü Page: Türkiye'ye sorun çıkaracak bir planımız var - Son Dakika

SPOR Galler Teknik Direktörü Page: Türkiye'ye sorun çıkaracak bir planımız var

16.06.2021 10:16

SPOR Galler Teknik Direktörü Page: Türkiye'ye sorun çıkaracak bir planımız varGareth Bale: Atmosferin etkisi altında kalmadan elimizden geleni yapmalıyızBAKÜ,(DHA)- EURO 2020 A Grubu 2'nci maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Galler'de teknik direktör Rob Page ve takımın...

SPOR Galler Teknik Direktörü Page: Türkiye'ye sorun çıkaracak bir planımız var

Gareth Bale: Atmosferin etkisi altında kalmadan elimizden geleni yapmalıyız

BAKÜ,(DHA)- EURO 2020 A Grubu 2'nci maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Galler'de teknik direktör Rob Page ve takımın yıldız oyuncusu Gareth Bale, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın kolay bir maç olmayacağını belirten Rob Page, "Türk Milli Takımı, İtalya'ya karşı çok zor bir maç oynadı ve kaybettiler. Onlar için kötü bir başlangıç oldu. Yarın kazanmak isteyecekler ama bizim de çok iyi bir kalecimiz var ve elimizden geleni yapacağız. Tamamen zor bir oyun olacağını tahmin ederek iyi bir hazırlık yaptık. Yarın olabileceklere karşı hazırlıklı olduğumuzu söyleyebilirim. Her maçı kendi içinde değerlendiriyoruz, yarınki maç da öyle olacak. Kolay bir maç olmayacak ama önümüzdeki iki maçta 4 puan kazanmamız bizi bu gruptan çıkarır. Türkiye'ye karşı oluşturduğumuz, Türkiye'ye sorun çıkaracak bir planımız var. Bunu sahaya koyacağız. Planımızı sahaya koymaya odaklandık. İtalya maçını izledik, analiz ettik. Gerçekten çok iyi bir takıma karşı oynayacağımızı söyleyebilirim. Onlara büyük saygı duyuyorum. Çok iyi oldukları yerler var. Ama bizim takımımızda da onların güçlü taraflarını zorlayabilecek oyuncular var" diye konuştu.

"GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM"

İsviçre maçının kadrosuna göre takımda değişikliklere gidebileceğini belirten Page, "Bazı değişiklikler olabilir, bugün de ekibimle görüştüm, ihtiyacımız olan ve geliştirmemiz gereken alanlarda biraz daha çalışmaya başladık. Bu konuyu düşüneceğim ve gerekli değişiklikleri yapmaya çalışacağım" diye konuştu.

GARETH BALE: ATMOSFERİN ETKİSİ ALTINDA KALMADAN ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ

Yarın stadyumda oluşacak atmosferin etkisinde kalmamaları gerektiğine değinen Gareth Bale, "Tabii ki çok büyük kalabalığın karşısında oynamak çok güzel olacak. Tüm oyuncular motive olacaklar. Bizim açımızdan belki iyi olmayan bir şey ama daha önce Türkiye'de de oynamıştım, Türk taraftarın nasıl olduğun biliyorum. Bu kadar kalabalık insan topluğunu görmek bizim için de motive edici olacak. Umarım iki taraf içinde iyi bir maç olur. Bizim için çok büyük bir sorun değil, düşmanca bir kalabalık oluştursalar bile bizim için önemli değil. Daha önce böyle atmosferlerde oynadık, önemli olan sahaya çıkınca yüzde yüzümüzü vermek ve sakin oyunumuzu sürdürmek. Kolektif olarak savunmak ve hücuma çıkmamız gerekiyor. Kimin gol attığı çok önemli değil hep beraber tek bir hedefe kilitlenmeliyiz. Atmosferin etkisi altında kalmadan elimizden geleni yapmalıyız. Bence bu keyif alınacak bir ortam. Bunu iyi kullanırsak size motivasyon verecek bir unsur da olabilir" ifadelerini kullandı.

SPOR Galler Teknik Direktörü Page: Türkiye'ye sorun çıkaracak bir planımız var
SPOR Galler Teknik Direktörü Page: Türkiye'ye sorun çıkaracak bir planımız var
SPOR Galler Teknik Direktörü Page: Türkiye'ye sorun çıkaracak bir planımız var
SPOR Galler Teknik Direktörü Page: Türkiye'ye sorun çıkaracak bir planımız var

A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Galler, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Galler Teknik Direktörü Page: Türkiye'ye sorun çıkaracak bir planımız var - Son Dakika


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