SPOR Gaziantep FK antrenmanlara başladı - Son Dakika

SPOR Gaziantep FK antrenmanlara başladı

EYYÜP BURUN GAZİANTEP,(DHA) -

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, liglere verilen aranın ardından ilk çalışmasını uygulanan sağlık tedbirleriyle birlikte gerçekleştirdi.

Teknik direktör Marius Sumudica'nın karantinada bulunmasından dolayı antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman iki grup halinde yapıldı. Her grup yaklaşık 1 saatlik özel program eşliğinde çalışırken, ilk grup 1630'da antrenmana başlarken, ikinci grup ise 1730'da start verdi. Yenileme çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde dayanıklılık koşuları gerçekleştirildi.

Antrenmana karantinada bulunan Kana-Bıyık, Maxim, Günay ve Diarra katılamadı.