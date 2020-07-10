SPOR Gaziantep FK ? İttifak Holding Konyapor maçının ardından - Son Dakika

SPOR Gaziantep FK ? İttifak Holding Konyapor maçının ardından

SPOR Gaziantep FK ? İttifak Holding Konyapor maçının ardındanKadir GÜNEŞ GAZİANTEP (DHA) -Süper Lig'in 31'inci haftasında Gaziantep FK'nın sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında...

SPOR Gaziantep FK ? İttifak Holding Konyapor maçının ardından

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Kadir GÜNEŞ GAZİANTEP (DHA) -

Süper Lig'in 31'inci haftasında Gaziantep FK'nın sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, çok çılgınca bir maç olduğunu söyleyerek, oyuncularını kutladı. Pandemiden sonra maç kaybetmediklerini dile getiren Sumudica, 'Rakibin üstümüzde fazla baskısı vardı. Hızlı başladık ve şanslar yakaladık. İkinci yarı geri dönüş yakaladık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Fiziksel olarak çok iyi olduğumuzu gösterdik. Pandemiden sonra maç kaybetmeyen 3 takımdan biriyiz. Bizim için çok önemli galibiyetti. Takım olarak iyi durumdayız. Tüm Türkiye'ye güzel bin futbol izlettik. Alt sıralarda bulunan takımlar herhalde bizim kolay bir maç oynayacağımızı tahmin ettiler. Ama bu asla olmayacak. 3 maçımız daha var ve aynı şekilde devam edeceğiz. Oyuncularımız yürekten oynuyorlar' dedi.

BÜLENT KORKMAZ PENALTI DEĞİLDİ

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise mücadelenin hakemi Hüseyin Göçek'i eleştirerek, penaltı pozisyonunda topun vücuttan ele geldiğini söyledi.

Korkmaz, karşılaşmanın hakeminin takımın kaderi ile oynadığını ifade ederek, 'Hakemin pandemiden önce Fenerbahçe maçında gösterdiği performans yanlış kırmızı kartlara rağmen kazanmıştık. Şimdi gene aynı Hüseyin Göçek vardı. Maalesef penaltı pozisyonunda top vücuttan ele geliyor. Penaltı değildi. Maalesef bir takımın kaderi ile oynuyor. Oyuncular maça nasıl konsantre ise onunda aynı şekilde olması lazım. Ama maalesef bu Hüseyin Göçek de iki defadır oluyor' dedi.

Öne geçmelerine rağmen maçı koparamadıklarını belirten Korkmaz, sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak, 'Kendimiz ile ilgili baktığımız zaman çok pozisyona girdik. Öne geçiyoruz ama maçı koparamıyoruz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz. Öne geçtiğimiz zaman bunun devamı gelmesi lazım. Pozisyonlara girdiğimiz halde atamadık. Büyük bir avantajı kaybettik. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz' diye konuştu.

İttifak Holding, Konyaspor, Gaziantep, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 00:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Gaziantep FK ? İttifak Holding Konyapor maçının ardından - Son Dakika
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