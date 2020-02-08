Spor gaziantep fk oyuncusu kenan özer'den açıklamalar - Son Dakika

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Spor gaziantep fk oyuncusu kenan özer'den açıklamalar
6 saat önce
SPOR Gaziantep FK oyuncusu Kenan Özer'den açıklamalar. Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:23 Kaynak: DHA
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