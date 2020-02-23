Spor gaziantep'te galatasaray taraftarları kutlama yaptı - Son Dakika
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Spor gaziantep'te galatasaray taraftarları kutlama yaptı

18 dakika önce

SPOR Gaziantep'te Galatasaray taraftarları kutlama yaptıMustafa KANLI - Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA) - Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da sarı kırmızılı taraftarlar maçın sonucuyla birlikte Gaziantep'te kutlama yaptı.

SPOR Gaziantep'te Galatasaray taraftarları kutlama yaptı

Mustafa KANLI - Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA) - Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da sarı kırmızılı taraftarlar maçın sonucuyla birlikte Gaziantep'te kutlama yaptı.

Gaziantep Üniversitesi meydanında bir araya gelen sarı-kırmızılı takımın taraftarları, ellerinde meşalelerle 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi yenmenin sevincini yaşadı. Takımları lehine tezahürat ve slogan atan taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyledi.

Yoğun araç konvoyu, bayraklar ve meşalelerle şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, gecenin geç saatlerine kadar eğlendi. Meydanda çok sayıda polis ekibi güvenlik önlemi aldı.

Spor gaziantep'te galatasaray taraftarları kutlama yaptı

Galatasaray, Fenerbahçe, Gaziantep, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:49 Kaynak: DHA
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