Spor gaziantep teknik direktörü sumudica ligde her şey olabiliyor - Son Dakika
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Spor gaziantep teknik direktörü sumudica ligde her şey olabiliyor

6 saat önce

Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica Ligde her şey olabiliyorEyyüp BURUN- Mustafa KANLI GAZİANTEP, (DHA) -Süper Lig'in 15'inci haftasında evinde oynadığı ve 3-0'lık skorla galip geldiği İstikbal Mobailya Kayserispor karşılaşmasında cezası nedeni ile tribünde olan Gaziantep Futbol Kulübü...

Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica Ligde her şey olabiliyor

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI GAZİANTEP, (DHA) -

Süper Lig'in 15'inci haftasında evinde oynadığı ve 3-0'lık skorla galip geldiği İstikbal Mobailya Kayserispor karşılaşmasında cezası nedeni ile tribünde olan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, bu duruma Romanya'dan alışık olduğunu belirterek, Ben bu duruma alıştım çünkü Romanya'da da aynı şekilde oluyordu dedi.

ALIŞIK OLDUĞUM BİR DURUM

Kayserispor karşılaşmasında cezası nedeni ile kulübede olamayan Sumudica, bu duruma alışık olduğunu belirterek, Ben bu duruma alıştım çünkü Romanya'da da aynı şekilde oluyordu. 2-3 maç kulübede oluyordum, 2-3 maç tribünde benim alışık olduğum bir durum. Ama bir hoca için gerçekten de kolay bir durum değil. Şanslı bir hoca olduğumu düşünüyorum. Çünkü ekibim çalışma arkadaşlarım çok iyi çalışıyorlar. Beraber çok iyi zaman geçiriyoruz. Bana çok yardımcı oluyorlar şeklinde konuştu.

SÜPER LİG'DE HER ŞEY OLABİLİYOR

Kayserispor karşılaşmasında oyuncularının gösterdiği performanstan mutlu olduğunu belirten Sumudica hem ligde hem de kupa kaçlarında başarılı olmak için çalıştıklarını belirterek şöyle devam etti

Oyuncularım sahada söylediklerimi tamamen uyguladı. Söylediklerime saygı duydular. İki tane yürekten oynayan çok iyi oyuncumuz vardı. Sahadan 2 ay uzak kaldılar biri Morais diğeri Muhammed Demir ikisini de tebrik ediyorum, sahada yürekleri ile oynadılar. Diğer oyuncularımı da tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Pawlowski ve Kenan'ı da tebrik ediyorum. Çünkü girdiklerinde oyunda farklılık yarattılar. Bu tip oyunun kaderini değiştirebilecek oyunculara ihtiyacım var. Söz verdiğim gibi 20 puan yaptık. Ligde 2 zor maçımız var. Ama gördüğünüz gibi Süper Lig'de her şey olabiliyor. Kasımpaşa maçına çıkacağız puanlar için mücadele edeceğiz umarım güzel sonuçla döneriz. Ama Kasımpaşa maçından önce bir kupa maçımız var, rakibimizi elemek istiyoruz.

KUPA HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye kapası 5'inci Eleme Turu'nda 2'nci maçında çarşamba günü karşılaşacakları Kırklarelispor maçı çalışmalarına başladı. Isınma hareketleri ile başlayan idman topla çalışma ile devam etti. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan kırmızı-siyahlı ekibin Teknik Direktörü Marius Sumudica, 3-0 yendikleri Kayserispor karşılaşmasını değerlendirerek, Rakibimizin bizden daha fazla puana ihtiyacı vardı. Belki de onlar için puan alabileceği son maçlardan birisiydi bizle oynadıkları maç. Rakibimiz kalemize fazla gelemdi maç esnasında bizde geride sağlam durduk, gol yemedik bu maçta da. Önemli olan 3 puanı almaktı ve aldığımız için mutluyuz dedi.

Spor gaziantep teknik direktörü sumudica ligde her şey olabiliyor

Kayserispor, Gaziantep, İstikbal, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:22 Kaynak: DHA
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