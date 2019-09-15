Spor gazişehir gaziantep fk - beşiktaş maçının ardından

Kadir GÜNEŞ GAZİANTEP (DHA) - Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gazişehir Gaziantep FK sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Karşılaşma 3-2 ev sahisi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ardından her iki teknik direktör düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bugün maçta taktiğin kazandığını söyleyen Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica ligde tek yabancı teknik direktör olduğunu hatırlatarak, Ben onlara hep saygılı oldum. Bir hocanın benim oyuncum hakkında konuşmasını asla kabul edemem. Tekrar buradan söylüyorum saygı duyuyorum ama polemiğe girmeyeceğim. Eğer bugün 9-2 bitseydi normal sonuçtu. Kaleciyle karşı karşıya 3 pozisyon oldu 2 topumuz direkten döndü. Biz daha iyiydik bugün. İlk Türkiye'ye geldiğimde 3 stoperle oynamaya çalışıyorum. Herkes beni analiz etti 3 stoper oynatmam hakkında. Bu ligde çift forvet oynayan kaç takım var sayısı çok az. Bugün 2 forvetle oynadık. Bugün maçta taktik kazandı. İyi bir taktikle kazandık. Bütün hafta boyunca takımla konuştum. Rakibimiz topa sahipken neler yapacağını gösterdi. Taktik olarak Gaziantep daha iyiydi sahada. Buradan taraftarı tebrik ediyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar mücadele ettiler? dedi.

EKSİK KALMAMAMIZ LAZIM

Kırmızı kartlarla eksik kalmamaları gerektiğini ifade eden Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise 'Kazanmak için özellikle son hafta oynadığımız oyun kalitesini de burada ada yansıtmak istiyorduk. Maçın ilk 5 dakikası oyunun planı, organizasyonu, pası hepsi vardı. Ama bir taç atışı, ayağa bastı diyorlar, faul var diyorlar. Penaltı, kırmızı kart. Eksik kalmamamız lazım. Bazen golü feda edersin ama ondan sonraki 95 dakika eşit şartlarda oynayamadık. Rakibin de geçiş takımıydı. İlk yarıdaki golden sonda 4-4-1 düzenine döndük. Sonra ikinci yarıda bir hamle daha yaptık. Çünkü rakip oyunun başından beri beşli oynuyordu. İkinci yarı beşliye de hazırlanmıştık dörtlüye de. Hazırlandık. Çünkü savunmada birebir eşleşmek istiyorlardı. Arkada sayısal olarak eksik kalmamıza rağmen oyunu kurarken bir fazla gibiydik. Çünkü ikili karşılıyorlardı. 3-3-3 düzenini döndük. Burada oyun istediğimiz gibi gitmeye başlarken ikinci golü yedik. Arkasından üçüncü golün gelmesiyle oyun disiplininden koptuk. ve o arada bir kırmızı kart, önce rakip yapıyor. Hakemin bunu kaçırmaması lazım. Ama benim oyuncumda sahanın içinde buna karşılık vermemesi lazım. ve oyunda tekrar oyuncular son ana kadar organizasyonu doğru kullanıp, dönüş yapmak istediler. Üst üste fırsatı da yakaladılar. 3-2'den sonra da fırsat yakaladılar ama değerlendiremediler. Bu maçın senaryosunu yazsan çizsen nasıl anlatayım onu bilmiyorum. Çünkü eşit şartlarda bir müsabaka olmadı. Rakipten bir kırmızı kart, bizden iki kırmızı kart oldu. Ben şunu merak ediyorum. Gaziantep'i kazanmasından dolayı tebrik ediyorum. O oyuncu beş gün önceki hazırlık maçında da atıldı. Bu gün geldi yine atıldı. Bu nasıl olduğunu bilmiyorum. Herhalde ceza almadığına göre atılmaya devam edecek. Hazırlık maçına resmi hakemler geliyor. O zaman gelmesin maçı antrenörler yönetsin. Biz oynamaya çalışan bir takımız. ve bugün topa sahip olma oranımız yüzde 65'lerde devam edecekti. Ama oyuna hız kazandırılamadı' diye konuştu.