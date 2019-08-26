Spor gazişehir gaziantep fk - gençlerbirliği maçının ardından

Gençlerbirliği maçının ardından

Kadir GÜNEŞ GAZİANTEP (DHA) - Süper Lig'in 2'nci haftasında Gazişehir Gaziantep FK sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Karşılaşma 4-1 Gazişehir Gaziantep'in üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, İlk 25 dakika çok iyi oynayan bir Gençlerbirliği olduğunu ve yakaladıkları pozisyonları kullanmaları gerektiğini belirtti. Kaplan, takımını 9 kişi oynamasına rağmen gösterdiği dirençten dolayı tebrik etti.

Hak etmedikleri bir sonuç aldıklarını belirten ve hakemin verdiği kararları eleştiren Mustafa Kaplan, 'Hakem arkadaşımızın verdiği kararlarda daha duyarlı olmasını istiyorum. Ülke futbolu böyle devam ederse, bir yerlere gelemeyiz. Olmayacak pozisyonlarda iki kırmızı kart gördük. VAR'da 10 dakika bekledik. Biz kaybedebiliriz, ben kazanan takımı kutluyorum. Biz 25 dakikalık bölümde golü atsaydık maç farklı olurdu. Biz takım olarak yolumuza devam edeceğiz. Kazanan takımı kutluyorum dedi.

90 DAKİKA BOYUNCA DAHA ÇOK GOL ATMALARINI İSTEDİM

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica ise oyunu 90 dakika boyunca kontrol ettiklerini belirterek, 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu ifade etti.

Sumudica, 'İstanbul'da oynadığımız Fenerbahçe maçından sonra bugünkü 3 puan beni çok mutlu etti. Maçı 90 dakika boyunca kontrol ettik, 4 gol attık ama daha çok da kaçırdık. Ben taraftarlarımızı da anlayabiliyorum ama taraftarlarımızdan da bizim takımı anlamalarını istiyorum. 3-4 binden daha fazla taraftar bekliyorum. Kulübün tarihindeki ilk Süper Lig maçı. Kulübün taraftara ihtiyacı var. Bu şehrin Süper Lig'deki tek takımı Gazişehir. Maçtan önce maçı kazanacağımızın garantisini verseydik, ne düşünürlerdi bilmiyorum. Futbola ben 7 yaşında başladım. İyi takımlarda oynadığımı düşünüyorum ve 17 yıldır da hocalık yapıyorum. Takım 9 kişi kalmış, takımımız da 3-0 önde. Oyuncularımız maçı kazandıklarını düşündüler. Ben 90 dakika boyunca daha çok gol atmalarını istedim. 3 puanı kazandık. Taraftarlarımız destek vermeli. Oynadığımız oyundan memnunum' diye konuştu.