Spor gazişehir gaziantep'te hedef göztepe'yi mağlup etmek

Mustafa KANLI GAZİANTEP,(DHA) - Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan toplayan ve üçüncü sıraya yerleşen Gazişehir Gaziantep'te futbolcular Güray Vural ve Patrick Twumasi, pazartesi günü oynanacak Göztepe maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Gazişehir Gaziantep, maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde kırmızı-siyahlı futbolcular Güral Vural ve Patrick Twumasi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk haftalarında iyi bütünleştiklerini ve iyi sonuçlar aldıklarını belirten Güray Vural, Ligin ilk 5 haftasında şehir, taraftar, hoca, yöneticiler, başkanlar ve takım olarak iyi bütünleştik ve iyi sonuçlar aldık. Bunun sonucunda da ilk 5 haftada 10 puan topladık. Bizim için önemli olan bundan sonra bu başarıyı sürdürebilmektir. Çünkü genelde bu tür durumlarda Anadolu takımlarında belli bir puanı yakaladıktan sonra düşüşler oluyor. Önemli olan bunu koruyabilmektir. Şu an her şey yolunda gidiyor. Amacımız bunun devamını sağlamaktır. Kendi performansından da bahseden ve hayatında ilk defa bir kamp dönemini kaçırdığını dile getiren Güray Vural, Sezon başı kampını kaçırmıştım. Hayatımda ilk defa bir kamp dönemini kaçırdım. Bu benim için çok büyük bir sıkıntı olmuştu ama buradaki fizyoterapist arkadaşlarımızla bu açığı kapatmaya çalıştık. İlk beş haftada sadece bir maç kaçırdım. Şu anda benim adıma da her şey gayet yolunda gidiyor ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ

Gazişehir Gaziantep'in, Pazartesi günü Göztepe ile oynayacağı maçla ilgili de konuşan Güray Vural, Bu hafta çok önemli bir ekiple oynayacağız. Puan tablosundaki yerleri bizi aldatmamalı. Çünkü çok kaliteli isimlere sahip bir takım. Son iki haftada da güzel bir çıkış yakaladılar. Biz de içeride iyi oynuyoruz. Sahamızdaki maçlar zevkli ve güzel geçti. İnşallah taraftarlarımızın da desteğiyle bu maçı da kazanmak istiyoruz. Tabi öncesindeki kupa maçını da kazasız atlatmak ve tur atlamak istiyoruz diye konuştu.

PATRİCK TWUMASİ ALDIĞIMIZ 10 PUANI HAK ETTİK

Kırmızı-siyahlı ekibin kanat oyuncusu Patrick Twumasi ise, sezona başladıkları gibi devam etmeleri durumunda ligi ilk 5 içinde tamamlayabileceklerini belirterek, Bu şekilde devam edersek, aldığımız sonuçlar bu şekilde gelmeye devam ederse ligi ilk 5 arasında bitiririz. Takımların zor dönemleri ve iyi dönemleri oluyor. Biz ligin ilk haftasında bu zor dönemi atlattık. Takım olarak güzel puanlar topladık. Hocamızın verdiği talimatlara uyarak çok çalıştık. Çok zor antrenmanlar yaptık ve aldığımız bu 10 puanı hak ettik ifadelerini kullandı.

ATTIĞIM GOLLER TAKIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Kendi performansını değerlendiren ve attığı gollerin takım için çok önemli olduğunu söyleyen Twumasi, Kendi adıma da gol attıkça, takıma yardımcı oldukça mutlu oluyorum. Attığım goller takım için çok önemli. Takım için çok mutluyum güzel sonuçlar alıyoruz. Bunda attığım gollerin de önemi var. Geçen yıl oynadığım takımda hocam bana güvenmemişti. Burada hocam bana güvenip şans veriyor dedi.

