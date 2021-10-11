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Geleceğin Muslera'sı, futbolcu şehri Sakarya'da yetişiyor - Son Dakika

Geleceğin Muslera'sı, futbolcu şehri Sakarya'da yetişiyor

11.10.2021 13:20

Sakaryaspor'un altyapısında file bekçiliği yapan, doğum gününü kutlayan ve örnek aldığı Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera tarafından eğitilmek isteyen Ensar Eser Çakmakçı, minik eldivenleri ile ortaya koyduğu performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Sakaryaspor'un altyapısında file bekçiliği yapan, doğum gününü kutlayan ve örnek aldığı Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera tarafından eğitilmek isteyen Ensar Eser Çakmakçı, minik eldivenleri ile ortaya koyduğu performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'yı görerek futbola merak saran 7 yaşındaki Sakaryalı küçük kaleci Ensar Çakmakçı, ailesinin de destekleriyle futbola başladı. Pandemi döneminde evinde çalışan minik kaleci, gösterdiği performans ile kısa süre içerisinde Sakaryaspor'un altyapısında file bekçiliği yapmaya başladı. Minik eldivenleri ile ortaya koyduğu performansıyla dikkat çeken Çakmakçı, ileride milli takımın kalesini koruyup Avrupa'da, Türkiye'yi temsil ederek annesini ve babasını gururlandırmak istiyor. Yaşından büyük hareketlerle kendine hayran bırakan minik eldiven, örnek olarak gördüğü ve doğum gününü kutladığı Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera tarafından eğitilmenin hayalini kuruyor.

"MUSLERA GİBİ BAŞARILI BİR KALECİ OLMAK İSTİYORUM"

Fernando Muslera'yı kendine örnek aldığını belirten 7 yaşındaki Ensar Çakmakçı, "Bir gün televizyon izlerken Muslera'yı gördüm ve sonrasında babama bana Muslera'yı açar mısın dedim. ve babam da Muslera'nın videolarını açtı. Babama, ben de Muslera gibi başarılı bir kaleci olmak istediğimi söyledim. Kaleciliğe 6 yaşında, pandemi döneminde başladım. O yüzden idmanlarımın çoğunu evde yaptım ve pandemiyi güzel bir şekilde değerlendirmeye çalıştım. Şu anda Sakaryaspor altyapısında çalışmalarıma devam ediyorum. Sakaryaspor ve milli takımımızın kalecisi olabilmek için çalışmalarımı sürdürüyorum" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ, AVRUPA'DA TEMSİL EDEREK ANNE VE BABAMI GURURLANDIRMAK İSTİYORUM"

Muslera'ya seslenen ve ileride milli takımın kalesini korumak istediğini belirten minik kaleci Çakmakçı, "Muslera doğum günümü kutladığı için çok mutlu oldum. Çok çalışarak ileride Muslera gibi bir kaleci olmayı hedefliyorum. Arkadaşlarım bana küçük Muslera diyor ve çok mutlu oluyorum. Muslera, pandemi bitince en kısa sürede senin yanına gelmek istiyorum. Senin gibi büyük bir kaleci olmayı planlıyorum, beni eğitir misin? Türkiye'yi, Avrupa'da temsil ederek anne ve babamı gururlandırmak istiyorum" diye konuştu.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya/İHA)

Geleceğin Muslera'sı, futbolcu şehri Sakarya'da yetişiyor
Geleceğin Muslera'sı, futbolcu şehri Sakarya'da yetişiyor
Geleceğin Muslera'sı, futbolcu şehri Sakarya'da yetişiyor
Geleceğin Muslera'sı, futbolcu şehri Sakarya'da yetişiyor
Geleceğin Muslera'sı, futbolcu şehri Sakarya'da yetişiyor
Geleceğin Muslera'sı, futbolcu şehri Sakarya'da yetişiyor
Geleceğin Muslera'sı, futbolcu şehri Sakarya'da yetişiyor
Geleceğin Muslera'sı, futbolcu şehri Sakarya'da yetişiyor
Geleceğin Muslera'sı, futbolcu şehri Sakarya'da yetişiyor

Galatasaray, Sakaryaspor, Muslera, Doğum, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geleceğin Muslera'sı, futbolcu şehri Sakarya'da yetişiyor - Son Dakika


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