SPOR Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçının ardından - Son Dakika

SPOR Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçının ardından

08.04.2021 10:18

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Gençlerbirliği sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

BB Erzurumspor maçının ardından

ANKARA, (DHA) - Süper Lig'in 33'üncü haftasında Gençlerbirliği sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ÖZCAN BİZATİ: OYUNU BİRAZ FAZLA GERİDE KABUL ETTİK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Yalnız oyunu biraz fazla geride kabul ettik. Çıkışlarımız iyi olmadı. Çıkışları daha iyi hale getirmemiz gerekiyor. Bunları iyi hale getirdiğimizde sonuç alacağız. Sonuç almamız gerekiyor, puan veya puanlara ihtiyacımız var. Bunun bir süreç olduğunu biliyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz" dedi.

'İNŞALLAH İKİ KULÜP DE BU CENDEREDEN ÇIKAR'

Hafta sonu MKE Ankaragücü ile oynayacakları Başkent derbisiyle ilgili ise Bizati, "İki güzide takım karşılaşacak. Dostça bir maç olacak ama puanlar ortada. Hak eden alacak. Tabii ki biz almak istiyoruz. İki kulübün de puana ihtiyacı var. İnşallah iki kulüp de bu cendereden kolay bir şekilde çıkar" ifadelerini kullandı.

YILMAZ VURAL: EN AZINDAN MORAL KAZANMIŞ OLDUK

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik patronu Yılmaz Vural ise galibiyet için sahaya çıktıklarını ve birçok pozisyona girdiklerini aktardı. Vural, "Bu maçla ilgili tabii ki beklentimiz 3 puandı ama 1 puan ile dönüyoruz. Buna da şükür. En azından bir moral kazanmış olduk" diye konuştu.

'BİZİM İÇİN SEVİNDİRİCİ BİR GÜN OLMADI'

Deneyimli çalıştırıcı, ilk devrenin sonlarında kaçırdıkları penaltı için "Hocam penaltıyı tekrarlattı, üçüncüsü VAR'dan döndü. O golü atsaydık maçın sonucu bu olur muydu diye düşünüyorum? dedi. Vural sözlerine şöyle devam etti:

'Maçın geneline bakacak olursak rakibin ilk yarı 1, ikinci yarı 2, bizim ise ilk yarı 3, ikinci devre 6-7 pozisyonumuz var ama sonuç 1-1. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Gençlerbirliği'ni de tebrik ediyorum. Suat Arslanboğa da gördüğünü çalmaya çalıştı, iyi maç yönetti diye düşünüyorum. Bizim için sevindirici bir gün olmadı. 1-1 berabere kalmamıza rağmen çok üzüldük. Çocuklar perişandı. Çünkü niyetlerinde tamamen 3 puan almak vardı. Ondan sonrası akar gider diye düşünüyorduk ama alınmış puan puandır.'

Ligin 34'üncü haftasında Beşiktaş ile karşılaşacaklarını hatırlatan Yılmaz Vural, "Şampiyonluğun önemli adayı ve çok iyi oynayan bir takım. Beşiktaş maçına hazırlanıp, o maçtan beklediğimiz sonucu almak için çaba göstereceğiz" dedi.

SPOR Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçının ardından
SPOR Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçının ardından
SPOR Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçının ardından
SPOR Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçının ardından

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçının ardından - Son Dakika


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