SPOR Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor maçının ardından

Çaykur Rizespor maçının ardındanNesrin AYDIN YALDIZ - Caner ÜNVER ANKARA (DHA) - Süper Lig'de Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.

Çaykur Rizespor maçının ardından

Nesrin AYDIN YALDIZ - Caner ÜNVER ANKARA (DHA) - Süper Lig'de Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Antrenörü Özgür Doğramacı ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gençlerbirliği Antrenörü Özgür Doğramacı, sezona böyle başlamanın kötü olduğunu belirterek, Sezonun ilk haftası, ilk maçı. İlk yarıda 10 kişi kaldık, 10 kişi kalınca da yapacaklarımızı yapamadık. İkinci yarı daha atak oynamaya çalıştık, hücumda pasa döndük. Aslında kazanabilirdik, puan da alabilirdik ama olmadı. Eksiklerimize bakacağız, analiz yapacağız, onları gidermeye çalışacağız diye konuştu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise geçen sezondan 12-13 oyuncunun gittiğini ve yerine yeni oyuncular alarak yeni bir takım kurmaya çalıştıklarını ifade ederek, Yeniden bir takım kurmaya çalışıyoruz, işin özeti hala birkaç noktada eksiklerimiz var. Eksiklerimizi gidermek için görüşmelerimiz devam ediyor. İlk maç zordu, herkesin zorlukları var, Gençlerbirliği iyi hazırlanmış, yaptığımız analizlerle onların eksik olduğu oyuncuları olduğunu biliyoruz. Herkes iyi bir mücadele ortaya koydu. 39'uncu dakikaya kadar oyun ortadaydı, rakip savunma oyuncusu atılana kadar. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra genelde takımlarda rehavet olur. Devre arası oyuncularıma sakin olmamız gerektiğini, topu yere indirerek, futbol oynayarak, boşluklar bularak oynamamız gerektiğini söyledim. Kanatlardan getirdiğimiz toplarla golü bulduk. Sonuçta biz kazandık. İlk maçlar zordur. İlk maçı 3 puanla geçtiğimiz için mutluyum, oyuncularımızı tebrik ediyorum dedi.

Ankaragücü'nden ayrılışı hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Kartal, Ankaragücü camiasına zarar vermemek için her yerde konuşmadım. Allah yukarıda, benim Allah'tan başka kimseye ne verecek hesabım, ne de korkum var. Ankaragücü'ne verdiğim emekleri helal ediyorum. Şimdi Rizespor'un başındayım, bütün emeğimle burada başarılı olmak için kariyer mücadelesi veriyorum ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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