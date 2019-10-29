Son Dakika Haberleri: Spor gençlerbirliği'nde 4 aday var
Son Dakika Güncel Spor gençlerbirliği'nde 4 aday var

Spor gençlerbirliği'nde 4 aday var

1 saat önce

Gençlerbirliği'nde 4 aday varErcan ATA/ANKARA, (DHA) - Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolların ayrılmasının ardından, yönetimin Tolunay Kafkas, Samet Aybaba, Hamza Hamzaoğlu ve Ertuğrul Sağlam ile görüştüğü öğrenildi.

Gençlerbirliği'nde 4 aday var

Ercan ATA/ANKARA, (DHA) - Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolların ayrılmasının ardından, yönetimin Tolunay Kafkas, Samet Aybaba, Hamza Hamzaoğlu ve Ertuğrul Sağlam ile görüştüğü öğrenildi. Diğer taraftan, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak Esenler Erokspor maçında takımı sahaya altyapı koordinatörü Taşkın Aksoy çıkaracak.

Gençlerbirliği yönetimi, Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak ismi belirlemek için görüşmelere başladı. Yönetimin; Tolunay Kafkas, Samet Aybaba, Hamza Hamzaoğlu ve Ertuğrul Sağlam ile görüştüğü öğrenildi. Yeni teknik adamın Süper Lig'in 10'uncu haftasında bu cumartesi deplasmanda oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçına yetiştirilmesinin planlandığı bildirildi.

TAKIMI AKSOY ÇALIŞTIRDI

Diğer taraftan, 'Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda yarın saat 16.30'da İstanbul ekibi Esenler Erokspor'u ağırlayacak Gençlerbirliği, yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mustafa Kaplan döneminin kapandığı Başkent ekibinde, takım altyapı koordinatörü Taşkın Aksoy ve ekibi yönetiminde kupa sınavına çalıştı. Aksoy'un yarın da takımın başında sahada olacağı belirtildi.

Spor gençlerbirliği'nde 4 aday var

Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 05:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı
ABD'li Senatör Lindsay Graham'dan Bağdadi operasyonunda yaralanan köpek ile ilgili açıklama: Erken emekliliği hak ediyor Tendürek Dağı eteklerindeki Diyadin ilçesi beyaza büründü Marmara'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 19:12:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor gençlerbirliği'nde 4 aday var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]