Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor

06.07.2022 10:15

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tüm hızıyla sürdürüyor.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tüm hızıyla sürdürüyor.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, geçen yılki kadrolarından 10-12 oyuncuyla beraber altyapıdaki oyuncularla kampın devam ettiğini söyledi. Transfer çalışmalarının da sürdüğünü belirten tecrübeli teknik adam, transfer yasağının kalkmasıyla beraber diğer oyuncuların da kulübe katılmasını beklediklerini dile getirdi. Diyadin, "En kısa zamanda transfer yasağımızın kalkmasıyla, transferler de takıma katılmış olur" dedi.

- Kalkmasıyla

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Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika

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