Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin , geçen yılki kadrolarından 10-12 oyuncuyla beraber altyapıdaki oyuncularla kampın devam ettiğini söyledi. Transfer çalışmalarının da sürdüğünü belirten tecrübeli teknik adam, transfer yasağının kalkmasıyla beraber diğer oyuncuların da kulübe katılmasını beklediklerini dile getirdi. Diyadin, "En kısa zamanda transfer yasağımızın kalkmasıyla, transferler de takıma katılmış olur" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika

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