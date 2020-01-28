Spor gençlik ve spor bakanı kasapoğlu ortaya konulan kardeşlik ve dayanışma örnek olacak bir... - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Ortaya konulan kardeşlik ve dayanışma örnek olacak bir tablodur

"Spor camiamızın temsilcilerinin burada olması yüreklerin bir çarptığının, beraber olduğumuzun ortaya konması açısından da çok önemlidir

Selçuk İnan: "Yaraları sarmak adına hep beraber olmaya devam edeceğiz"

Mertcan ÖZTÜRK/ Elazığ,(DHA) -

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İnsanlık dersini millet olarak tarihten beri ortaya koyduğumuz gibi bu dinamizmimizin, bu ruhumuzun ne kadar canlı ve ne kadar diri olduğunu da ortaya koymuş oluyoruz " dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bugün spor ve siyaset dünyasından birçok isim Elazığ'da bir araya geldi. Valilik binasında yapılan toplantıya; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolculardan; Selçuk İnan, Hasan Ali Kaldırım, Uğurcan Çakır ve Umut Nayir katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Öncelikle depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, yararlılara acil şifalar ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Bu tür zor durumlarda devletimizin, milletimizin ne kadar güçlü olduğunu ne kadar bir ve beraber olduğunu görmüş olduk. Rabbim bizlere bundan sonra böyle açılar yaşatmasın, insanlarımızı milletimizi bütün afetlerden, felaketlerden esirgesin. Ancak ortaya konulan kardeşlik, dayanışma, millet olma tablosu pek çok millet ve insan için örnek olacak bir tablodur. Ben bu vesileyle devletimize, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, yerel yönetimlerimiz, milletvekillerimiz, STK'larımız ve bu manada Malatya'ya, Elazığ'a el uzatan, yüreğini koyan herkese şükranlarımı, teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. İnsanlık dersini millet olarak tarihten beri ortaya koyduğumuz gibi bu dinamizmimizin bu ruhumuzun ne kadar canlı ve ne kadar diri olduğunu da ortaya koymuş oluyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yaraları sarmada da ileriye birlikte yürümede de en iyisini millet olarak ortaya koyacağız" dedi.

"SPOR CAMİAMIZIN TEMSİLCİLERİNİN BURADA OLMASI YÜREKLERİN BİR ÇARPTIĞININ, BERABER OLDUĞUMUZUN ORTAYA KONMASI AÇISINDAN DA ÇOK ÖNEMLİDİR

Bakan Kasapoğlu, depremzedelere bütün spor camiasının selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bu vesileyle Uğurcan kardeşime, Selçuk kardeşime, Hasan Ali'ye ve kulüplerine ve camiamıza teşekkür ediyorum. Millet olarak inşallah birliğimizi, beraberliğimizi her alanda ortaya koyduğumuz gibi aramaları, renkleri farklı olsa da bugün spor camiamızın temsilcilerinin burada olması yüreklerin bir çarptığının, beraber olduğumuzun ortaya konması açısından da çok önemlidir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, ekibimiz, arkadaşlarımız, tesislerimiz, spor salonlarımız başta olmak üzere, yurtlarımızla, gençlik merkezlerimizle, gençlik liderlerimizle, gönüllü gençlerimiz burada da bir kısmı yolda. Onlar da bundan sonraki süreçte gençlerimizle birlikte süreci, yaraları takip etmeye, yaraları onarmaya yönelik çalışmalarla, değişik aktivitelerle burada olacaklar. Onların da yürekleri burada, bir kısmı burada, inşallah onun planlamasını da Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzle yaptık. Az önce ifade ettiğimiz gibi yaraları birlikte saracağız, özellikle bundan sonra bakanlığımıza ait gerek spor tesislerimiz, gerek yurtlarımız, gerekse diğer alanlardaki çalışan arkadaşlarla birlikte masaya yatıracağız, onarım gereken konularla ilgili çalışmalar dün itibariyle başladık. Bundan sonra Malatya'mız, Elazığımız için gerekli görülen yatırımlar başlamıştır ve bunların hızlandırılması da başlamıştır. Bundan sonraki süreçte yeni ihtiyaçların da planlanması ve hızlı bir şekilde harekete geçilmesi noktasında çalışmalarımızı da ortaya koyacağız. Ben burada emek gösteren herkese teşekkür ediyorum, saygı değer bakanlarımıza, ilk andan itibaren katkı koyan, gönül veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim milletimizi ve memleketimizi tüm kötülüklerden esirgesin" diye konuştu.

SELÇUK İNAN: "YARALARI SARMAK ADINA HEP BERABER OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Kasapoğlu ile birlikte Elazığ'da yer alan Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yararlılara acil şifa diliyorum. Allah geride kalanlara sabır versin, biz öyle güçlü bir ülkeyiz ki böyle günlerde kendimizi gösterebiliyor ve acılarımızı paylaşabiliyoruz. Dolayısıyla biz spor camiası olarak hem maddi hem manevi ne gerekiyorsa her zaman yapmaya hazırız. Dediğim gibi söylenecek çok şey yok, üzgünüz ama yaraları sarmak adına hep beraber olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.