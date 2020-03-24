SPOR Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Sağlığımız için evlerde kalalım - Son Dakika

SPOR Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Sağlığımız için evlerde kalalım

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Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı

Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi kendisini böyle savundu: Yanlış anlaşılma var