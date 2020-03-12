SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı, milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin sayısını... - Son Dakika

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SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı, milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin sayısını...
7 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanlığı, milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin sayısını 52'ye çıkardı (2)
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:15 Kaynak: DHA
Gençlik ve Spor Bakanlığı, milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin sayısını 52'ye çıkardı (2)
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