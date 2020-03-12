SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı, milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin sayısını... - Son Dakika
Son Dakika Güncel SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı, milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin sayısını... - Son Dakika

SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı, milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin sayısını...

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı, milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin sayısını 52'ye çıkardı (1)

Gençlik ve Spor Bakanlığı, milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin sayısını 52'ye çıkardı (1)

SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı, milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin sayısını...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:15 Kaynak: DHA
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