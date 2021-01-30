Spor Genel Müdür Yardımcısı Kocakaya'dan milli boksörlere ziyaret

Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na Kastamonu'da hazırlanan kadın ve erkek olimpik boks milli takımlarını ziyaret etti.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren boksörleri ziyaret eden Kocakaya, burada bir süre teknik heyet ve sporcularla sohbet etti.

Kocakaya, AA muhabirine, sporculara başarı dilemek için Kastamonu'ya geldiğini söyledi.

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'nın antrenmanını izlediğini belirten Kocakaya, "Dünyada olimpiyatlara en iddialı hazırlanan takımlardan biri burada. Antrenman yapanların içinde dünya ve Avrupa şampiyonları, dünyanın, Avrupa'nın en teknik boksörleri var. Türk boksunun kadınlarda ne kadar iyi bir yere geldiğini gösteriyor. Tabii bunun sonucu olimpiyatlar. İnşallah bütün kızlarımız olimpiyatlarda Türkiye'yi gururla temsil edecek. İnşallah madalya alacaklar." diye konuştu.

Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'nın da çok hızlı gelişim gösterdiğini dile getiren Kocakaya, "Son 1-2 yılda çok hızlı gelişen, olimpiyatlara çok iddialı hazırlanan bir takım. Geçen yıl İngiltere'de yarım kalan kota müsabakalarında çok başarılı maçlar yaptılar. Onların da kota alarak Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edeceklerine canıgönülden inanıyorum. Hem kadın hem erkek boks milli takımlarımızın olimpiyatlarda insanlarımızı gururlandırmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yoğun bir tempoyla çalıştıklarını anlatan Kocakaya, şunları kaydetti:

"Eğer çok çalışırsanız sonuç alıyorsunuz. Kadınlar kendini ispat etti. Dünyada kadınlarda 4-5 iyi boks ülkesi sayın deseniz, biri de Türkiye. Bu çok güzel bir şey. Erkeklerde de bunun zamanla olacağına inanıyorum. Bakanımızın himayesinde Türk sporunun Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı sonuç alacağını bekliyoruz. Spor izleyicilerinin 2021'in ağustos ayında başarılı bir spor ülkesinin vatandaşı olduğunu hissedeceklerini düşünüyoruz."

Kocakaya'ya ziyaretinde Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ile Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç eşlik etti.