Son Dakika Haberleri: Spor Genel Müdürü Baykan Amatör Spor Kulüpleriyle Buluştu

Spor Genel Müdürü Baykan Amatör Spor Kulüpleriyle Buluştu

1 saat önce

Manisa'ya bir dizi temaslarda bulunmak üzere gelen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Saruhanlı ve Akhisar ilçelerinde amatör spor kulüpleri temsilcileri ile bir araya gelerek, istek ve talepleri dinledi.

Spor Genel Müdürü Baykan Amatör Spor Kulüpleriyle Buluştu, System.String[]
Manisa'ya bir dizi temaslarda bulunmak üzere gelen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Saruhanlı ve Akhisar ilçelerinde amatör spor kulüpleri temsilcileri ile bir araya gelerek, istek ve talepleri dinledi.

Amatör kulüp temsilcilerine maddi manevi destek sözü veren Baykan, yaptığı açıklamada, amatör sporun Türk sporunun temel taşı olduğuna dikkat çekerken, amatörlerin yaptığı fedakarlıkların desteklenmeye değer olduğunun altını çizdi. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur'un da katıldığı toplantıda kulüplere tesis sözleri de veren Baykan, "Madalya ve tesis sayımız artıyor. Tesisin olmadığı yerde başarıdan söz edilemez. Ülkemiz her yıl üzerine koya koya ilerliyor. Çıtayı daha da yukarıya çekme adına üzerimize düşen ne varsa yapacağız" dedi.

Baykan, daha sonra yapımı tamamlanan Akhisar Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunurken, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Akhisar Özel Yüksel Lisesi'nde gerçekleşen "Korkma! Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale" temalı tek kişilik tiyatro oyununu izledi ve ardından da Kula'daki Yusuf Güney konserine katıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:57 Kaynak: İHA

Akhisar, Manisa, Baykan, Spor
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